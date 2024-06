مارول به طور رسمی تایید کرد که دنیای سینمایی مارول یا همان MCU در کامیک‌کان امسال حضور خواهد داشت.

استودیوی مارول اطلاعات جدیدی از رویداد‌های مهم تابستانی‌اش به اشتراک گذاشته که به دلیل اعتراضات سال گذشته کنسل شده بود. مولتی‌ورس همچنان موضوع اصلی فاز پنجم فیلم‌های مارول است و کوین فایگی آماده است تا اوضاع را تغییر دهد. فیلم Deadpool & Wolverine تنها فیلم MCU در سال ۲۰۲۴ بود و پروژه‌های زیادی هستند که منتظر شنیدن اطلاعاتی از آن‌ها هستیم.

تا الان مشخص نشده که چه فیلم و سریال‌هایی قرار است تا در کامیک‌کان امسال توسط مارول معرفی بشوند. انتظار می‌رود که رایان رینولدز و هیو جکمن به نمایندگی از فیلم Deadpool & Wolverine حضور داشته باشند و از آنجایی که سال گذشته به دلیل اعتراضات حضور نداشتند، طرفداران از حضور آن‌ها استقبال خواهند کرد.

در ماه آینده نیز ممکن است شاهد تریلر فیلم‌های Captain America: Brave New World و Thunderbolts باشیم چون که تقریبا در مراحل آخر فیلمبرداری خود قرار دارند. از سریال‌های مارول Daredevil: Born Again و Agatha All Along به احتمال زیاد در کامیک‌کان حضور خواهند داشت. همچنین کامیک‌کان فرصت خوبی برای مارول است تا اطلاعات بیشتری از سریال Wonder Man ارائه دهد.

اطلاعات تازه از فیلم جدید X-Men و حضور بازیگران The Fantastic Four می‌تواند از غافلگیری‌های مارول در کامیک‌کان باشد، همچنین موقعیت خوبی است تا کوین فایگی وضعیت دو فیلم بعدی Avengers را پس از اخراج جاناتان میجرز اعلام کند.

کامیک‌کان در اواخر ماه ژوئیه برگزار خواهد شد.

منبع: ScreenRant