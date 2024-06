ببینید؛ مجموعه‌ی Fighting Force برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد

بازی Fighting Force که در سال ۱۹۹۷ برای رایانه‌های شخصی منتشر شد، در همان سال برای پلی‌استیشن ۱ و در سال ۱۹۹۹ برای نینتندو ۶۴ نیز منتشر شد. در این بازی، بازیکنان یکی از چهار شخصیت اصلی یعنی هاوک منسون، میس دنیلز، بن اسمشر جکسون و آلانا مک‌کندریک را برای رویایی با دکتر زنگ و ارتشش انتخاب می‌کنند.

دنباله‌ی بازی ذکر شده، Fighting Force ۲ برای پلی‌استیشن ۱ و دریم‌کست در سال ۱۹۹۹ منتشر شد و داستانی را روایت می‌کند که در آینده‌ای اتفاق می‌افتد که کلون‌سازی به واقعیت تبدیل شده اما ممنوع است. این بار هاوک تنها شخصیت قابل بازی است و ماموریت او تحقیق در مورد شرکت Knackmiche برای تحقیقات مشکوک حول محور کلون‌ها است. لیمیتد ران این مجموعه را با همکاری شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) توسعه و در سال ۲۰۲۵ در دسترس قرار خواهد داد.

این اولین همکاری لیمیتد ران با اسکوئر انیکس نیست و این دو سال گذشته برای معرفی سه‌گانه‌ی Gex، همکاری کردند. در همین حال، اعلام مجموعه‌ی Fighting Force برای گیمر‌های قدیمی که می‌توانند خاطرات این سری کلاسیک را در کنسول‌های مدرن مرور کنند، خبر دلگرم‌کننده‌ای است. همچنین فرصت خوبی برای تازه واردانی خواهد بود که با دو بازی محبوب منتشر شده در اواخر دهه‌ی ۹۰ آشنا شوند.

لیمیتد ران بیشتر به‌ خاطر کار اختصاصی خود روی انتشار بازی‌ها در رسانه‌های فیزیکی شناخته می‌شود. این شرکت نسخه‌های فیزیکی بازی‌هایی مانند Lollipop Chainsaw RePop ،Hitman: Blood Money Reprisal ،Star Wars: Dark Forces Remaster و Wolfenstein II: The New Colossus را ارائه داده است. همچنین برای طرفداران Beyond Good and Evil، این شرکت تایید کرده است که بیستمین سالگرد آن را با یک نسخه‌ی ویژه جشن می‌گیرد.

مجموعه‌ی Fighting Force در سال ۲۰۲۵ میلادی برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

