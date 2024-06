نقد و بررسی بازی Still Wakes The Deep

امروز قرار است بازی Still Wakes The Deep را مورد بررسی قرار داده و ببینیم چطور در بین انبوهی از آثار ترسناک شبیه‌ساز قدم‌زنی می‌تواند متمایز جلوه کند.

Still Wakes The Deep اثری بود که از همان ابتدای معرفی‌اش حسابی مرا مشتاق به تجربه‌اش کرد چرا که سناریوی کلی و همچنین فضاسازی آن بسیار متمایز از دیگر آثار این ژانر بود و از آن جایی که سازندگان این اثر یعنی استودیوی Chinese Room عنوان Amnesia: Machine For Pigs را نیز در کارنامه‌ی کاری خود داشتند و در حالی که آن اثر با مشکلاتی بعضا جدی دست‌پنجه نرم می‌کرد اما در یک بخش عملکرد بسیار مطلوبی داشت و آن هم بحث روایی بود و همین باعث می‌شد حداقل انتظار یک اثر روایت محور بهتر را نسبت به اکثریت آثار «شبیه‌ساز قدم‌زنی» ژانر وحشت داشته باشم.

خوش‌بختانه باید بگویم Still Wakes The Deep در این زمینه حتی فراتر از انتظاراتم عمل کرد و روایتی بسیار درگیر کننده و قابل لمس را ارائه داد که مو به تن پلیر سیخ می‌کند و شاید بتوان به جرات گفت بین آثار هم سبک خودش جزو عناوین رده‌ بالاتر قرار می‌گیرد که البته لزوما به معنای بی‌نقص بودن آن نیست. در ادامه با گیمفا و نقد و بررسی این اثر همراه باشید.

تباهی سکوی نفتی و فریاد‌های گم شده در امواج خروشان

