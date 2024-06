ددلاین در گزارشی خبر از پایان فیلمبرداری دو سریال مورد انتظار مارول، یعنی Ironheart و Wonder Man داده است.

سریال Ironheart روایتگر داستان یک دانشجوی نابغه‌ی دانشگاه MIT به نام ریری ویلیامز با بازی دامینیک ثورن است که موفق به ساخت زرهی قدرتمند می‌شود که از لحاظ کارایی توانایی رقابت با زره‌های تولید شده توسط تونی استارک را دارد. او هنگامی که از MIT به محل زندگی خود، یعنی شیکاگو باز می‌گردد متوجه رخدادهایی می‌شود که از وقایع بزرگ و خطرناکی در آینده خبر می‌دهد. از دیگر بازیگران این اثر می‌توان به آنتونی راموس در نقش هود و آلدن ارنرایک اشاره کرد.

همچنین سریال Wonder Man توسط خالق فیلم Shang-Chi and The Legend of Ten Rings (شانگ-چی و افسانه‌ی ده حلقه)، یعنی دستین دنیل کرتون کارگردانی شده است. یحیی عبدالمتین نقش بازیگر و بدلکاری به نام سایمون ویلیامز را ایفا می‌کند که بعدها توسط هاینریش زمو به ابرقهرمانی به نام واندرمن تبدیل می‌شود. همچنین در این اثر بن کینگزلی افسانه‌ای باری دیگر در نقش ترور اسلتری به دنیای سینمایی مارول باز می‌گردد.

هنوز جزئیات جدیدی از این آثار منتشر نشده است؛ با این حال انتظار می‌رود که با توجه به اتمام فیلمبرداری این دو اثر به زودی مارول از آن‌ها با تریلری به طور رسمی رونمایی کند.

منبع: کولایدر