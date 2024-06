استودیوی Hazelight، سازنده‌ بازی‌های A Way Out و It Takes Two، به نظر می‌رسد در حال آماده شدن برای معرفی پروژه بعدی خود است.

با گذشت سه سال از انتشار It Takes Two، گمانه‌زنی‌ها در مورد بازی بعدی استودیوی Hazelight به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که دیگر زمان زیادی تا معرفی بازی جدید آن‌ها باقی نمانده باشد. حدس و گمان‌های بسیاری وجود دارد که Hazelight بازی جدید خود را در یکی از رویدادهای مهم تابستانی معرفی خواهد کرد، از این رو احتمالاً به زودی شاهد معرفی بازی جدید آن‌ها باشیم.

با توجه به فعالیت‌های اخیر استودیوی Hazelight در توییتر و همچنین توییت جوزف فارس (Josef Fares)، بنیان‌گذار و کارگردان استودیو، جف کیلی (Geoff Keighley)، تهیه‌کننده و مجری مراسم The Game Awards و Summer Game Fest و Gamescom Opening Night Live به تازگی از دفتر این استودیو بازدید کرده است. فارس در توییتی همراه با تصویری از خودش و کیلی در دفتر Hazelight نوشت:

امسال اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.

به احتمال زیاد، این توییت در اشاره به این مطلب است که بازی بعدی استودیوی Hazelight احتمالاً در یکی از رویدادهای کیلی طی سال ۲۰۲۴ معرفی خواهد شد.

مراسم Gamescom Opening Night Live که در ماه آگوست برگزار می‌شود، نزدیکترین رویدادی است که کیلی مجری آن است؛ بنابراین، شاید در آنجا شاهد معرفی بازی بعدی سازنده It Takes Two و A Way Out باشیم. اگر نه، شاید معرفی آن در مراسم The Game Awards در ماه دسامبر رخ دهد.

استودیوی Hazelight پیش از این اعلام کرده بود که بازی بعدی آن‌ها در سال جاری معرفی خواهد شد، بنابراین احتمالاً دیگر زمان زیادی تا دریافت جزئیات بیشتر پیرامون این عنوان، باقی نمانده باشد.