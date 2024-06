رونمایی از نیروهای تاریکی سائورون در تصویر جدید فصل دوم The Rings of Power

تصویری از فصل دوم سریال مورد انتظار و حماسی The Rings of Power منتشر شده که نیروهای تاریکی و وحشتناک سائورون را نمایش داده است.

می‌دانیم که در جریان وقایع فصل دوم مجموعه تلویزیونی مورد انتظار و حماسی The Lord of the Rings: The Rings of Power رویارویی نیروهای خیر و شر در دوره دوم سرزمین میانه به اوج خود خواهد رسید؛ جایی که سائورون برای پیشبرد اهداف شرورانه و خبیثش دست به کار شده و نه تنها ظاهر یک الف زیبا به نام آناتار را به خود گرفته و به سراغ نیروهای روشنایی رفته تا میان آن‌ها اختلاف راه اندازد، بلکه در صفوف ارتشش نیروهای جدیدی را نیز اضافه خواهد کرد که می‌تواند بعضاً وحشتناک و دلهره‌آور جلوه نمایند.

خادم و فرمانده جنگی سابق موروگوث برای پیروزی تاریکی بر روشنایی دست به انجام هر کاری خواهد زد و به همین منظور نیز موجودات اهریمنی مرگبار جدیدی را روانه سرزمین میانه می‌کند که به تازگی تصویر یکی از آن‌ها منتشر شده و حسابی هیجان انگیز جلوه پیدا کرده است. به لطف تازه‌ترین تصویر منتشر شده از سوی مجله امپایر می‌توانیم ظاهر یکی از نیروهای مخوف ارتش سائورون را شاهد باشیم که در اصل ارواح اهریمنی بوده که در سراسر سرزمین میانه رها شده و مردم را به ترس و وحشت دچار می‌کنند. در ادامه می‌توانید این تصویر را مشاهده نمایید.

