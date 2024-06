۲۰ دقیقه از گیم‌پلی Flintlock: The Siege of Dawn را تماشا کنید

استودیوی A44 Games ویدیوی جدیدی از گیم‌پلی بازی اکشن نقش‌آفرینی Flintlock: The Siege of Dawn را به اشتراک گذاشته است. همچنین اعلام شده که مراحل ساخت این بازی به پایان رسیده است. ویدیوی جدید گیم‌پلی Flintlock: The Siege of Dawn را می‌توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. بازی Flintlock: The Siege of Dawn در تاریخ […]