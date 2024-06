استودیوی Ubisoft Toronto اعلام کرده است که ۳۳ موقعیت شغلی را در دور جدیدی از اخراج‌ها تعدیل می‌کند.

یوبیسافت تورنتو در بیانیه‌ای که در رسانه PC Gamer منتشر شد، اعلام کرده است که مشاغل خود را کاهش می‌دهد تا در موقعیت بهتری برای پیاده‌سازی نقشه راه بلندپروازانه‌ خود قرار گیرد.

یکی از نمایندگان این استودیو در این باره گفت:

یوبیسافت تورنتو تصمیم گرفته است که یک همسویی مجدد هدفمند انجام دهد تا مطمئن شود که می‌تواند نقشه راه بلندپروازانه خود را انجام دهد. متأسفانه، این تصمیم روی نقش ۳۳ عضو تیمی که یوبیسافت را ترک خواهند کرد، تأثیر خواهد گذاشت. ما متعهد به حمایت همه جانبه از آن‌ها، از جمله انفصال و کمک شغلی، برای کمک به این انتقال هستیم.

Ubisoft Toronto در حال حاضر ریمیک Splinter Cell را در دست توسعه دارد. همچنین این توسعه‌دهنده به عنوان استودیوی پشتیبان روی ریمیک Prince of Persia: The Sands of Time کار می‌کند. به گفته یوبیسافت، این دو پروژه تحت تأثیر اخراج‌ها قرار نخواهند گرفت.