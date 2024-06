تاریخ اکران فیلم بعدی MonsterVerse مشخص شد

کمپانی برادران وارنر به تازگی تاریخ اکرانی برای فیلم بعدی از دنیای سینمایی MonsterVerse مشخص کرده است.

دنیای سینمایی MonsterVerse تا به امروز توانسته روند موفقی را پشت سر بگذراند و حالا نیز کمپانی برادران وارنر دیسکاوری تاریخ اکرانی را برای فیلم بعدی این دنیای سینمایی مشخص کرده و اعلام کرده که طرفداران چه زمانی می‌توانند منتظر ماجراجویی بعدی کینگ کونگ و گودزیلا باشند.

در تغییرات تازه صورت گرفته در برنامه اکران آثار کمپانی برادران وارنر، این کمپانی اعلام کرده که این فیلم تازه در تاریخ ۲۶ مارس سال ۲۰۲۷ به روی پرده سینماها می‌آید. کمپانی برادران وارنر قبلا این تاریخ را برای یکی از فیلم‌های خودش انتخاب کرده بود و حالا این تاریخ مربوط به اکران فیلمی از این دنیای سینمایی هیولایی است.

با وجود اینکه دنباله‌ای برای فیلم Godzilla x Kong: The New Empire محصول سال ۲۰۲۴ میلادی در حال توسعه است ولی هنوز مشخص نیست که کمپانی برادران وارنر این تاریخ را برای چه پروژه‌ای تعیین کرده است. در هر صورت، دنباله فیلم «گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید» در حال توسعه است و نویسنده فیلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings یعنی دیو کالاهان قرار است فیلم‌نامه آن را به نگارش در بیاورد.

کارگردان فیلم قبلی یعنی آدام وینگارد سکان کارگردانی این دنباله را در دست نخواهد داشت و به جای وی نیز گرنت اسپوتر وظیفه کارگردانی این اثر سینمایی را برعهده خواهد داشت. این دنیای سینمایی به سرعت در حال گسترش است که تاکنون شامل پنج اثر سینمایی و دو سریال می‌شود.

منبع: comingsoon