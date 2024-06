تریلر زیبایی از انیمه The Imaginary منتشر شد

یکی از انیمه‌های زیبای سال ۲۰۲۳ میلادی The Imaginary نام داشته که به زودی با دوبله انگلیسی برای مخاطبین غربی منتشر خواهد شد.

در سالی که هایائو میازاکی با انیمه The Boy and the Heron حسابی سر و صدا به راه انداخت و جایزه بهترین انیمیشن سال جشنواره اسکار را از آن خود نمود، اثر دیگری نیز منتشر شد که علی‌رغم جذابیت‌هایش اما آنطور که می‌بایست مورد توجه قرار نگرفت. انیمه‌ای به نام The Imaginary ساخته Studio Ponoc که توسط یوشیوکی موموسه کارگردانی شده و به زودی نسخه دوبله انگلیسی‌زبان آن بر روی سرویس استریم نتفلیکس قرار می‌گیرد.

این انیمه جذاب و منحصر به فرد در دنیایی جریان دارد که تخیل و تصورات بشر رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته و حتی می‌تواند توسط دیگران مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. در چنین شرایطی شاهد دوستی دختری به نام آماندا با تصوراتش به نام راجر هستیم که شکل و شمایل یک پسر را خود گرفته است. دوستی آن‌ها با فراز و نشیب‌های بسیار روبرو شده و در کنار یکدیگر ماجراهای جذاب و زیبایی را رقم می‌زنند.

در ادامه می‌توانید به تازه‌ترین تریلر منتشر شده از این انیمه سینمایی بپردازید.

انیمه سینمایی The Imaginary در تاریخ ۵ ژوئیه (۱۵ تیر) از طریق سرویس استریم نتفلیکس در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

منبع: کولایدر