پروسه ساخت بازی Flintlock: The Siege of Dawn به پایان رسید + سیستم مورد نیاز

استودیوی A44 Games از به پایان رسیدن مراحل توسعه‌ی عنوان اکشن نقش‌آفرینی Flintlock: The Siege of Dawn خبر داد و همچنین از سیستم مورد نیاز این بازی رونمایی کرد. مشخصات سیستم مورد نیاز این بازی به شرح زیر است: حداقل سیستم مورد نیاز: سیستم پیشنهادی: Flintlock: The Siege of Dawn در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۲۴ […]