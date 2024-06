رایان کوگلر با همکاری با متسون تاملین قرار است اقتباسی سینمایی از کمیک A Vicious Circle بسازد.

مدیر اجرایی انیمیشن سریالی Terminator Zero یعنی متسون تاملین پروژه دیگری حول محور سفر در زمان را در دست توسعه دارد و قرار است در این پروژه تازه با رایان کوگلر همکاری کند. این پروژه سینمایی اقتباسی از کمیکی به نام A Vicious Circle از BOOM! Studios است.

خود متسون تاملین وظیفه نویسندگی فیلم‌نامه این پروژه سینمایی را در دست دارد و رایان کوگلر نیز از جمله تهیه‌کننده‌های آن است. کمپانی یونیورسال نیز عهده‌دار تولید این فیلم شده است. اولین بخش از کمیک A Vicious Circle در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر شد و بخش دوم آن نیز در سال گذشته انتشار پیدا کرد و این در حالی است که انتظار می‌رود بخش سوم و پایانی آن در سال جاری میلادی عرضه شود.

این کمیک داستان دو آدمکش رقیب را روایت می‌کند که هر بار که کسی را می‌کشند، به دوره زمانی متفاوتی می‌روند. گاهی اوقات به نیواورلئانز دهه پنجاه میلادی می‌روند و گاهی نیز سر از شهر توکیو در قرن بیست و دوم میلادی در می‎‌آورند. در هر صورت،‌ آن‎‌ها به دنبال آن هستند تا یکدیگر را پیدا کنند و انتقام بگیرند.

متسون تاملین پروژه برجسته‌ای را در حال حاضر در اختیار دارد. او مدیر اجرایی انیمیشن سریالی Terminator Zero است که در ماه اوت سال جاری میلادی از سرویس آنلاین نتفلیکس پخش خواهد شد. در همین حین نیز او در حال نگارش اقتباس سینمایی از کمیک BRZRKR از بازیگر جان ویک یعنی کیانو ریوز است. همچنین او با کمک مت ریوز فیلم‌نامه فیلم The Batman Part II را به نگارش در می‌آورد و نسخه‌ای فرعی از سریال Game of Thrones حول محور ایگان فاتح را می‌نویسد.

رایان کوگلر نیز با کمپانی خودش به نام Proximity Films تهیه‌کنندگی این فیلم تازه را برعهده دارد. در حال حاضر اطلاعات بیشتری درباره بازیگران، کارگردان و تاریخ اکران فیلم A Vicious Circle در دست نیست.

منبع: collider