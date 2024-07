کاراکترهای دوتایی زیادی در فیلم‌های The Lord of the Rings وجود داشتند که تأثیر زیادی روی بینندگان گذاشتند.

در حالی که سرگرمی‌های فرنچایزی به بخش اصلی در سینمای قرن بیست و یکم تبدیل شده اما حماسه‌های اندکی هستند که توانستند تأثیری فرهنگی و کیفیت خارق‌العاده‌ای همانند سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» داشته باشند. این فیلم‌ها داستان فرودو بگینز با بازی الیجا وود و متحدانش را دنبال می‌کند که در سفری برای از بین بردن حلقه قرار دارند و این فیلم‌ها توانستند به‌خاطر داستان باورنکردنی، نمایش بصری نفس‌گیر و همچنین سکانس‌های اکشن شگفت‌انگیز و البته کاراکترهای خارق‌العاده خودشان به آثاری ماندگار در سینمای مدرن تبدیل شوند.

با این همه شخصیت درخشان به نمایش در آمده در این مجموعه فیلم، جای تعجب ندارد که سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» تا این حد جفت کاراکترهای عالی دارد. از اتحادهای غیرمنتظره بین رقبا گرفته تا داستان‌های حماسی و عذاب‌آور عشق و حتی زوج‎‌هایی که تصویری نمادین از دوستی در دنیای سینما هستند، این کاراکترهای دوتایی خارق‌العاده توانستند مفهوم عظمت را به‌خوبی در یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ سینما ارائه کنند.

۱۰. آراگورن و بورومیر

