در حال حاضر، شکی نیست که نینتندو در بین سه سازنده اصلی کنسول‌ها، موفق‌ترین آن‌هاست. کنسول نینتندو سوییچ در حال حاضر بیشترین میزان فروش، بهترین لاین‌آپ عناوین فرست‌پارتی و شاید، متنوع‌ترین کاربران را دارد.

به دنبال دستاوردهای نینتندو، بررسی رویکرد این شرکت در قبال کسب و کار موضوع جالبی تلقی می‌شود. به گفته شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto)، طراح سرشناس بازی، فروش یک میلیون نسخه‌ای عناوین، موفقیت بزرگی برای این شرکت محسوب نمی‌شود. با این حال، نینتندو تنها یک بار و در هر سه تا پنج سال، به موفقیتی بزرگ نیاز خواهد داشت.

میاماتو به طور دقیق‌تر، توضیح داد که معیار نینتندو برای موفقیت‌های عظیم این است تا یک بازی، ۳۰ میلیون نسخه بفروشد. در عین حال، این شرکت انتظار ندارد هر عنوانی به چنین آماری دست پیدا کند.

او همچنین اشاره کرد که به عقیده نینتندو، تنها شکستن چنین رکوردهایی موفقیت تلقی نمی‌شود، چرا که توسعه‌دهندگان در تلاش هستند تا به بالاترین استانداردها برسند. به همین دلیل این شرکت ژاپنی، علی‌رغم این که مکرراً در حال آزمایش عناوین کوچک‌تر است، به ندرت به محصولی متوسط رضایت می‌دهد.

اگر بتوانیم هر سه تا پنج سال موفقیت بزرگی به‌دست آوریم، برای ما کافی خواهد بود. –شیگرو میاموتو

لازم به ذکر است که ۴ بازی نینتندو، در نسل فعلی به چنین آماری دست پیدا کرده‌اند:

Mario Kart 8 Deluxe (61.97 میلیون نسخه)

Animal Crossing: New Horizons (45.36 میلیون نسخه)

Super Smash Bros. Ultimate (34.22 میلیون نسخه)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (31.85 میلیون نسخه)

البته، سری بازی‌های Pokemon در این لیست لحاظ نشده‌اند که به راحتی، به فروش ۳۰ میلیون نسخه‌ای دست پیدا می‌کنند.

همچنین، بیش از ۱۸ میلیون نسخه از بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به فروش رفته است و انتظار می‌رود به‌زودی، به فروش ۳۰ میلیون نسخه‌ای دست پیدا کند. نینتندو به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بازی سازی، بسیار مورد احترام است و همچنان به انحصارگرایی و نوآوری پایبند مانده است.

شرکت نینتندو از تجارت خود بسیار راضی است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که برخی از بازی‌هایشان، به فروش ۳۰ میلیون نسخه‌ای دست پیدا می‌کنند، جای نگرانی برای آن‌ها وجود ندارد.