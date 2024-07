نویسنده‌ی بازی Elden Ring یعنی جرج آر. آر. مارتین به تازگی به شایعه‌ی ساخت اقتباس سینمایی یا سریالی این بازی قوت بخشید.

پس از موفقیت بازی Elden Ring، شایعات متفاوتی درباره‌ی آینده‌ی این بازی ایجاد شد. بعضی از این شایعات از هیدتاکا میازاکی، کارگردان بازی Elden Ring، ناشی می‌شود که گفته بود فرام سافتور در صورت وجود شریکی مناسب، ساخت یک فیلم یا سریال را بررسی خواهد کرد. به تازگی نیز جرج آر. آر. مارتین با اظهارات جدیدش آتش این شایعه را گرم‌تر کرد.

جرج آر. آر. مارتین در وبلاگ شخصی خود اشاره کرد که اتفاقاتی در رابطه با ساخت اقتباس بازی Elden Ring درحال رخ دادن است. البته او مستقیما به این مسئله اشاره نکرد و گفت مدتی است که شایعاتی در این زمینه به گوش می‌رسد. همچنین او تظاهر کرد که اطلاعی از این ماجرا ندارد اما به نظر می‌رسد که او در جریان اتفاقات این پروژه قرار دارد.

اگر قرار باشد یک اقتباس سینمایی یا سریالی از Elden Ring ساخته شود، منطقی است که جرج آر. آر. مارتین در آن دخیل باشد. با توجه به ساخته شدن سریال Game of Thrones براساس مجموعه کتاب‌های فانتزی‌اش با نام A Song of Ice and Fire، او تجربه‌ی خوبی در زمینه‌ی اقتباس دارد. در نتیجه او با افراد مختلفی ارتباط دارد که می‌توانند ساخت اقتباس Elden Ring را میسر کنند.

درحال حاضر افراد زیادی درگیر DLC جدید بازی Elden Ring یعنی Shadow of the Erdtree هستند که هفته‌ی گذشته منتشر شد. تاکنون بیش از ۵ میلیون نسخه از این DLC فروش رفته است.

منبع: ComicBook