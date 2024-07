The Boy and the Heron احتمالا آخرین اثر از ایستگاهِ هنری استادی باشد که طی سال‌ها فعالیت، ابهت ویژه‌ای را به دنیای انیمه تزریق کرده است.

The Boy and the Heron مثل دیگر آثار استاد میازاکی، شاهکار و به شدت سرگرم‌کننده است. The Boy and the Heron مثل تمام آثار میازاکی برگرفته از رویا است. رویایی خاص که در نهایت فرم همیشگی میازاکی را تداعی می‌کند. The Boy and the Heron شاید مهمترین انیمه چندسال اخیر باشد!