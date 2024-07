باکس آفیس | تداوم صدرنشینی انیمیشن Inside Out 2 با فروش میلیارد دلاری

انیمیشن سینمایی Inside Out 2 در سومین هفته اکرانش روی پرده سینماها توانست در صدر جدول باکس آفیس قرار بگیرد.

انیمیشن سینمایی Inside Out 2 محصول کمپانی دیزنی و پیکسار و همچنین فیلم A Quiet Place: Day One محصول کمپانی پارامونت پیکچرز این هفته رقابت تنگاتنگی با یکدیگر برای تصاحب صدر جدول باکس آفیس داشتند و در نهایت نیز انیمیشن «درون و بیرون ۲» برای سومین هفته متوالی در صدر قرار گرفت.

انیمیشن سینمایی «درون و بیرون ۲» در سومین هفته حضورش در گیشه موفق شد تا با کسب فروش ۵۷٫۴ میلیون دلار در صدر جدول باکس آفیس قرار بگیرد و فروش کلی‌اش در داخل آمریکا تا به امروز را به رقم ۴۶۹٫۳ میلیون دلار برساند و به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌ها تبدیل شود.

این انیمیشن تازه پیکسار این هفته موفق شد تا مبلغ قابل توجه ۱۰۸ میلیون دلاری را در گیشه‌های بین‌المللی به دست بیاورد و فروش کلی‌اش در گیشه‌های بین‌المللی را تنها پس از سه هفته اکران به رقم ۵۴۵٫۵ میلیون دلار برساند. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این انیمیشن موفق شده تا تنها در سه هفته به فروش جهانی یک میلیارد و ۱۴٫۸ میلیون دلار دست پیدا کند.

نقدها و نمرات انیمیشن Inside Out 2

