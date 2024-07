نگاهی به آپدیت Clash of Champions بازی Lords of The Fallen

بازی Lords of The Fallen را باید نمونه‌ی یک سولزلایک جذاب دانست که به واسطه برخی مشکلات و ایرادات فنی و برخی کمبودهای ساختاری، نتوانست در زمان عرضه آن طور که باید و شاید بدرخشد. با این وجود، همچنان می‌توان از این بازی به عنوان اثری با کیفیت یاد کرد که میزبان ویژگی‌های خلاقانه‌ای است و یک تجربه‌ی هاردکور بسیار سرگرم کننده را ارائه می‌دهد.

مصطفی زاهدی
۱۳:۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱