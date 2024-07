تریلر قسمت جدید سریال House of The Dragon منتشر شد

تریلر منتشر شده از قسمت چهارم از دومین فصل سریال House of The Dragon، نبردی بزرگ در ریورلندز را به تصویر می‌کشد. پس از وقایع سه قسمت اول فصل دوم سریال تحسین‌شده‌ی House of The Dragon (خانه‌ی اژدها)، به نظر می‌رسد که وقوع یک نبرد تمام‌عیار مابین اگان و رینیرا اجتناب‌ناپذیر باشد. در تریلر منتشر […]