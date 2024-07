در حال حاضر دو سرویس PS Plus و Game Pass، پرطرفدارترین سرویس‌های موجود در میان گیمرها هستند. اینجا، به مقایسه این دو سرویس در سال ۲۰۲۴ پرداخته‌ایم.

در سال‌های اخیر، یکی از موضوعاتی که کمپانی‌های بزرگ مایکروسافت و سونی روی آن تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند، موضوع افزایش دسترسی گیمرها به بازی‌های جدید و قدیمی بوده است. مایکروسافت در پی عملکرد نه چندان جالب خود در نسل هشتم، در سال ۲۰۱۷ سرویس Game Pass را لانچ کرد که توانست بسیاری را به سمت خرید Xbox سوق دهد. سرویسی که هزینه‌های بازی کردن را به شدت کاهش می‌داد و باعث دسترسی بیشتر همگان به بازی‌های روز می‌شد.

در پی استقبال فوق‌العاده‌ی گیمرها از سرویس Game Pass، سونی نیز که تا قبل از آن روی سرویس‌ PS Now تمرکز کرده بود، رویه‌ی خود را تغییر داد تا از رقابت جا نماند. آن‌ها ابتدا از سرویس اسپارتاکوس سخن گفتند که ساز و کاری مشابه با Game Pass داشت، اما طی تصمیمات تکمیلی، این شرکت تصمیم گرفت سرویس‌های PS Plus و PS Now را با هم ترکیب کند و با یک پلن فروش کامل‌تر به میدان رقابت وارد شود.

اکنون چند سالی از معرفی و همه‌گیر شدن این دو سرویس می‌گذرد و اکثر گیمرها برای دسترسی به بازی‌های روز، تجربه‌ی آنلاین و استفاده از قابلیت‌های استریمینگ، به این سرویس‌ها روی آورده‌اند. در این مقاله نگاهی اجمالی به عملکرد این دو سرویس در سال ۲۰۲۴ انداخته‌ایم تا با مقایسه‌ی PS Plus و Game Pass، مزایا و کاستی‌های هر یک را روشن کنیم.