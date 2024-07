حتی میازاکی با درجه سختی الدن رینگ مشکل دارد

هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، کارگردان بازی در مصاحبه‌ای با The Guardian درباره تجربه الدن رینگ در راستای دسترسی به بسته صحبت کرد، اما ظاهرا با مشکل مواجه شده زیرا او بازیکن خوبی نیست. او گفته است:

قبل از انتشار هر بازی، من به‌ طور عملی آن را بازی می‌کنم و تا حد امکان زمان بیشتری برای آن خواهم داشت. اما بعد از انتشار، تمایل ندارم به آن دست بزنم، زیرا می‌دانم که یا چیز‌هایی را که روی میز گذاشته‌ام، مسائل یا مشکلاتی را پیدا خواهم کرد که باعث ناراحتی من می‌شود و وقتی بازیکن شوم، از انجام هر کاری مهم برای تغییر آن ناتوان می‌شوم. بنابراین زمانی که یک بازی منتشر می‌شود، من تمایل دارم که آن بازی نکنم. البته در زمان آماده‌سازی Shadow of the Erdtree، من داستان اصلی الدن رینگ را بازی کردم. من می‌خواهم این را با گفتن اینکه من کاملا از بازی‌های ویدیویی خوشم می‌آید، شروع کنم، بنابراین رویکرد یا سبک بازی من این بود که از همه چیزهایی که در اختیار دارم، استفاده کنم. تمام موارد کمکی که بازی ارائه می‌کند و همچنین تمام دانشی که من به عنوان معمار بازی دارم، آزادی و طبیعت جهان باز الدن رینگ شاید مانع ورود به بازی را تا حدی کنار بگذارد و ممکن است من به عنوان یک بازیکن بیشتر از هر کس دیگری از آن سود ببرم.

به عنوان یک بازی جهان باز، الدن رینگ نسبت به بازی‌های قبلی فرام‌سافتور، دسترس‌پذیری بیشتری دارد و گزینه‌های زیادی برای کمک به بازیکنان ارائه می‌دهد و اگر میازاکی برای به پایان رساندن بازی به این ویژگی‌ها متکی است، شما هم می‌توانید. با این حال، جالب است که میازاکی این دنیا‌های تاریک و وحشتناک را برای بازیکنان ایجاد می‌کند تا در آن‌ها نبرد کنند، اما تلاش می‌کند که خودش آن‌ها را بازی کند. جای تعجب نیست که او در مصاحبه قبلی خود اعتراف کرده که یک مازوخیست است. او می‌گوید:

زمینه‌هایی وجود دارند که برای خنده‌دار بودن و با در نظر گرفتن طنز طراحی شده‌اند، اما من فکر می‌کنم بسیاری از مواردی که ما سعی می‌کنیم جدی بگیریم یا سعی می‌کنیم از منظر جدی یا تاریک به آن‌ها نزدیک شویم، به طنز تعبیر می‌شوند. هرچند این یک چیز حساب شده نیست و ما قصد نداریم که بسیاری از این بازی‌ها و شخصیت‌ها را خنده‌دار کنیم. من فکر می‌کنم این تنها به این شکل تفسیر شده است و بسیاری از آن عمدی نیست.

بهتر است بدانید که بازیکن افسانه‌ای بازی با نام Let Me Solo Her اکنون به Shadow of the Erdtree بازگشته است تا به بازیکنانی که با شکست باس‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند کمک کند، بنابراین اگر مشکل دارید به دنبال علامت احضار باشید. فرام‌سافتور همچنین یک به‌روزرسانی برای بازی منتشر کرده که مقیاس تعادل Shadow Blessings را تنظیم می‌کند که در نتیجه آن، بسته الحاقی را کمی آسان‌تر می‌کند.

