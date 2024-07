بازی The First Descendant منتشر شد؛ معرفی شخصیت‌های جدید قابل بازی

بازی لوتر شوتر سوم شخص رایگان The First Descendant که توسط شرکت کره‌ای Nexon توسعه یافته است، هم‌اکنون بر روی پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و PC در دسترس قرار دارد. The First Descendant که با بهر‌ه‌گیری از آنریل انجین ۵ ساخته شده است، در یک محیط […]