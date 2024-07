ببینید؛ کانر مک‌گرگور هدف جدید هیتمن است

گفتنی است که کانر در بازی با نام The Disruptor شناخته می‌شود و قرار است با تیم کوین (Tim Quinn)، مدیرعامل کوانتوم لیپ که قبلا در ماموریتی در هیتمن ۳ با نام The Farewell ظاهر شده بود، رقابت کند. طبق گزارش IO Interactive، ذینفعان کوانتوم لیپ می‌ترسند که کوین توسط The Disruptor تحقیر شود و مامور ۴۷ را موظف کرده‌اند که کانر را قبل از شروع مسابقه به قتل برساند.

استودیوی سازنده در بیانیه‌ای اعلام کرده که این ماموریت جدید بازیکنان را در خلال گردهمایی انجمن مخفی Ark Society، سازمانی متشکل از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان، به جزیره‌ی Sgàil می‌فرستد. این ماموریت به عنوان بخشی از بسته‌ی شروع بازی برای تازه واردان هیتمن به صورت رایگان در دسترس خواهد بود.

بازیکنان Hitman World of Assassination همچنین می‌توانند به صورت رایگان به این ماموریت دسترسی داشته باشند. البته طرفداران می‌توانند بسته‌ی ۴.۹۹ دلاری Disruptor را خریداری کنند که یک لباس تزئینی، نوار مقاومت و آیتم‌هایی را ارائه می‌کند که احتمالا می‌توانید از آن‌ها برای کشتن استفاده کنید.

توانایی به قتل رساندن مک گرگور ممکن است برای برخی مخالفان او در قالب یک بازی ویدیویی جذاب باشد. این مبارز موفق که اخیرا اولین حضور سینمایی خود را نیز تجربه کرده، همواره درگیر حاشیه بوده است و طرفداران و مخالفان سرسخت خود را دارد. ماموریت او هم اکنون در نسخه‌های نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و کامپیوتر Hitman World of Assassination در دسترس است.

در نهایت گفتنی است که این اولین بازی نیست که مجموعه‌ی هیتمن از افراد مشهور به عنوان اهداف ترور استفاده می‌کند و در گذشته شاهد بازیگرانی نظیر گری بیوسی (Gary Busey) و‌ شان بین (Sean Bean) به ترتیب به عنوان قربانیان ترور در هیتمن ۱ و ۲ بوده‌ایم.

