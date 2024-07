بازیگران جدیدی به سریال Blade Runner 2099 اضافه شدند

به تازگی اعلام شد که هشت بازیگر جدید به سریال Blade Runner 2099 اضافه شدند.

سریال Blade Runner 2099 توسط جرمی پودسوا و جاناتان ون تولکن کارگردانی می‌شود و ددلاین به تازگی گزارش داد که هشت بازیگر جدید به این سریال اضافه شده‌اند. دیمیتری ابولد، کیتلین رز داونی، دنیل ریگبی، جانی هریس، امی لنوکس، شیلا آتیم و متیو نیدهام از بازیگران جدید این سریال هستند.

از دیگر بازیگر مطرح این سریال می‌توان به میشل یو اشاره کرد که در فیلم Everything Everywhere All at Once حضور داشت. هانتر شفر که در سریال Euphoria نقش‌آفرینی کرد نیز از ستارگان این سریال است.

سریال Blade Runner 2099 دوسال پیش معرفی شد و قرار بود تا تولید آن سال گذشته آغاز شود اما به دلیل اعتصابات، تولید آن به امسال موکول شد. فیلمبرداری این سریال ماه گذشته در اسپانیا و پراگ آغاز شد.

هنوز تاریخ پخشی برای سریال Blade Runner 2099 مشخص نشده است.

منبع: Collider