با عرضه The First Descendant تعداد بازیکنان همزمان آن از مرز ۲۲۹ هزار نفر عبور کرد

بازی The First Descendant یک اثر رایگان لوتر-شوتر است که به‌تازگی منتشر شد. در عین حال که نقدهای متوسطی در صفحه استیم این بازی به ثبت رسیده، اما نام آن در بین برترین عناوین این پلتفرم به چشم می‌خورد. استودیوی Nexon، بازی The First Descendant را سه سال پیش معرفی کرد و حالا منتشر شده […]