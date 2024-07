بررسی قسمت سوم از فصل دوم سریال House of the Dragon

قسمت سوم سریال House of the Dragon با نام آسیاب سوزان منتشر شد. قسمتی که به نظر می‌رسد شاید آخرین حلقه از اتفاقات پیش از جنگ بزرگ باشد.

قسمت سوم سریال House of the Dragon در حالی پخش شد که در دو قسمت قبلی شاهد چینش‌های مورد نظر و پیش‌نیازهایی برای وقایع بزرگ‌تر بودیم. در پایان فصل اول که دو جناح سیاه و سبز به طور رسمی شکل گرفت، اولین اتفاق و فاجعه مهم مرگ لوک ولاریون توسط ایموند تارگرین بود. پس از آن اتفاق با پایان فصل اول روبرو بودیم. حال در فصل دوم و دو قسمت ابتدایی شاهد دو ضربه مهم از هر دو جناح به یکدیگر بودیم.

در ابتدا طی نقشه‌ای که توسط دیمون طرح‌ریزی شده بود، جهریس تارگرین فرزند اگان به قتل رسید. در قسمت دوم جناح سبز ضربه خود را با حربه‌ای سیاسی و با کاهش محبوبیت رینیرا در کینگز لندینگ وارد کرد که البته در انتها منجر به یک سوءقصد به جان او نیز شد که البته ناموفق بود. حال پس از دو ضربه از دو جناح در دو قسمت اول، به قسمت سوم سریال می‌رسیم که گرچه ریتمی کند داشته و کمی کش‌آمده است و یا برخی سکانس‌های قابل حذف دارد، اما دست کم دو اتفاق مهم را در قصه جنگ بزرگ و رقص اژدهایان به تصویر می‌کشد.

