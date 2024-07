تریلر جدید فیلم The Twisters منتشر شد

به تازگی تریلری برای فیلم مورد انتظار The Twisters منتشر شده که نیم نگاهی از درون این فیلم فاجعه‌ای را برای مخاطبان به نمایش در می‌آورد.

فیلم The Twisters فیلم تقلیدی جدیدی از کمپانی The Asylum به شمار می‌رود و حالا نیز این کمپانی تریلر جدیدی را برای این اثر سینمایی فاجعه‌ای حول محور گردبادهای مخوف منتشر کرده است. این کمپانی بیشتر به خاطر ساخت فیلم‌هایی با بودجه کم شناخته می‌شود، فیلم‌هایی که شباهتی از نظر موضوع یا عنوان نسبت به فیلم‌های بزرگ دارند.

این اثر سینمایی با حضور بازیگرانی همچون تیفانی رنه درویش، کایلا فیلدز، پل لوگان و مارک جاستیس است. جفری اندرسون فیلم‌نامه این اثر سینمایی را قلم زده و سکان کارگردانی آن نیز در دستان مایکل سو بوده است. این کارگردان قبلا فیلم Night of the Tommyknockers و فیلم Snow White and the Seven Samurai را کارگردانی کرده است. در ادامه نیز می‌توانید تریلر و پوستر منتشر شده برای این اثر تقلیدی را مشاهده کنید.

