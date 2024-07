تاریخ اکران فیلم Now You See Me 3 مشخص شد

بالاخره پس از حدود یک دهه فیلم Now You See Me 3 ساخته و تاریخ اکران آن اعلام شد.

فیلم Now You See Me 3 از سال ۲۰۱۵ درحال توسعه بود و بالاخره در سال ۲۰۲۲ تولید آن با کارگردانی روبن فیشر آغاز شد؛ به تازگی نیز تاریخ اکران آن اعلام شده است. این مجموعه درباره‌ی چند شعبده‌باز است که به چهار اسب سوار مشهورند و با فریب و شعبده‌بازی، از میلیاردهاری فاسد پول می‌دزند و به تماشاگران خود می‌دهند.

سری قبلی این مجموعه در سال ۲۰۱۶ اکران شد و فیلم Now You See Me 3 قرار است تا پس از ۹ سال در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ اکران شود. با توجه به زمان اکران، فرصت خوبی برای این فیلم است که فروش خوبی داشته باشد، چرا که تا این زمان دیگر فیلم‌های مطرحی که در ماه نوامبر اکران می‌شوند، تنها ریبوت فیلم بلید و زوتوپیا ۲ خواهند بود. البته با توجه به مشکلاتی که اخیرا فیلم Blade با آن مواجه شده، فیلم Now You See Me 3 می‌تواند اولین فیلم مطرحی باشد که در این ماه اکران شود و جدول باکس آفیس کریسمس را تغییر دهد.

از بازیگران فیلم Now You See Me 3 می‌توان به جسی آیزنبرگ، وودی هارولدسون، دیو فرانکو، مارک روفالو، آیلا فیشر، مورگان فریمن و رزمند پایک اشاره کرد.

فیلم Now You See Me 3 در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان ۱۴۰۴) در سینماها اکران خواهد شد.

منبع: ScreenRant