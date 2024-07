۱۵ بازی مورد انتظار که در حال انجام کاری منحصر به فرد هستند

صنعت بازی‌ در حال حاضر در نقطه‌ی خاصی قرار دارد که در آن ابزارهای توسعه و پلتفرم‌‌ها برای تیم‌هایی با اندازه و بودجه‌های مختلف در دسترس هستند. به همین منظور، مخاطبان با طیف گسترده‌ای از تجربیات مختلف که ایده‌های منحصر به‌ فردی در گیم‌پلی خود دارند، مواجه می‌شوند. در این مقاله به بررسی ۱۵ بازی‌ای بپردازیم که سعی در انجام کاری متفاوت دارند.

Crimson Desert

بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

Black Myth: WuKong, Crimson Desert, Death Stranding 2: On The Beach, Light No Fire, Unrecord

منبع متن: gamefa