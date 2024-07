خرید PS5 توسط کیت بلانشت برای فیلم Borderlands

کیت بلانشت به عنوان یکی از بازیگران فیلم Borderlands اعلام کرده که برای ایجاد آمادگی و ایفای نقش در این پروژه به خرید کنسول PS5 روی آورده است.

یکی از فرنچایزهای محبوب ژانر اکشن و لوتر شوتر دنیای بازی‌های ویدیویی به عناوین Borderlands اختصاص یافته که طرفدارانش شدیداً خواستار رونمایی و عرضه نسخه چهارم آن هستند. فرنچایزی که ساخت اقتباس سینمایی از آن برای سال‌ها در جریان بود و بالاخره این فیلم به کارگردانی الی راث و نقش آفرینی بازیگرانی نظیر کیت بلانشت، کوین هارت، جک بلک و بابی لی ساخته شده و برای اکران در ماه آینده برنامه ریزی شده است. فیلمی که با سکانس‌های اکشن دیوانه‌وار و هیجان انگیزی ترکیب شده تا ماجراجویی‌های گروهی به نام والت هانتر را به تصویر بکشد.

یکی از چالش‌های فیلم‌های اقتباسی از دنیای بازی‌های ویدیویی به بازیگرانش مربوط می‌شوند که می‌بایست تا اطلاعات کافی از داستان و پیشینه فرنچایز مورد نظر داشته باشند تا به بهترین شیوه ممکن بتوانند خود را در دنیای آن تصور نمایند. البته که در این بین استثناهایی نیز وجود دارد که همچون مجموعه تلویزیونی The Last of Us، بازیگرانش از انجام بازی‌های آن منع شده تا از سرانجام داستان اطلاع نداشته باشند.

با این حال کیت بلانشت در مصاحبه با خبرگزاری امپایر از تلاش خود برای غرق شدن در دنیای Borderlands صحبت کرده است.

انگشتان من به سختی می‌توانند حتی یک تلفن را نگه دارند اما با این حال یک PS5 خریدم تا به انجام بازی بپردازدم. می‌خواستم حد و حدود بازی را شناخته و بفهمم که طرفداران از چه چیزی درباره شخصیت‌ها خوششان می‌آید. باید بگویم که شدیداً جذب دنیای این فرنچایز شدم.

این بازیگر ۵۵ ساله استرالیایی ایفای نقش یکی از شخصیت‌های نمادین فرنچایز سرزمین‌های مرزی به نام لیلیث را بر عهده دارد. زنی بسیار قدرتمند در کلاس Siren که می‌تواند جادوها و طلسم‌های مرگباری را اجرا کرده و کمک به سزایی برای تیم والت هانتر باشد. کیت بلانشت اعلام کرده که از پروسه فیلم‌برداری و به تصویر کشیدن چنین شخصیتی حسابی لذت برده است.

فیلم Borderlands در تاریخ ۹ اوت سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳) اکران می‌شود.

منبع: کامیکبوک