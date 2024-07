تصویر جدیدی از انیمه Lord of The Rings: War of The Rohirrim منتشر شد

یکی از سرمایه‌های بزرگ برادران وارنر پیکچرز در دنیای انیمه، Lord of The Rings: War of The Rohirrim است. این انیمه ۱۳ دسامبر (۲۳ آذر) راهی سینماهای آمریکا شمالی می‌شود و داستان مدت‌ها قبل از این است که حلقه را بیلبو یا فرودو در اختیار داشته و مبارزات روهیریم را نشان می‌دهد. همزمان با انتشار […]

Anime, Lord of The Rings: War of The Rohirrim

منبع متن: gamefa