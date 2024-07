آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Bear تا The Watchers

این آخر هفته قرار است به معرفی سریال The Bear، فیلم The Watchers و فیلم Beverly Hills Cop: Axel F بپردازیم. یکی از سریال‌های برجسته سال‌های اخیر که توانسته توجه مخاطبان بسیار زیادی را به خودش جلب کند و تحسین منتقدان زیادی را به دست بیاورد، سریال The Bear است که در سال جاری میلادی […]

آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Bear تا The Watchers علی محمدپناه ۱۰:۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴