نقد و بررسی بازی Beyond Good & Evil 20th Anniversary

در این مقاله‌ی نقد و بررسی، قصد داریم نسخه‌ی بهبود یافته‌ی عنوان Beyond Good & Evil که به مناسبت ۲۰ سالگی این اثر عرضه شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

عنوان Beyond Good & Evil ابتدا در سال ۲۰۰۳ برای کنسول‌های نسل ششمی عرضه شد و در آن دوران نه تنها موفق به نمرات مطلوبی شد بلکه توانست جامعه‌ای بسیار مشتاق از طرفداران را برای خود خلق کند که تا همین امروز همچنان انتظار نسخه‌ی دوم این اثر را می‌کشند و به اصطلاح می‌توان گفت BG&E امروزه به یک اثر Cult Classic تبدیل شده است که شاید آن چنان به نظر نیاید اما طرفداران بسیار مشتاقی و خوش‌ذوقی دارد. حال مدتی پیش یوبیسافت به مناسبت ۲۰ سالگی این اثر یک نسخه‌ی بهبود یافته را برای کنسول‌های مدرن و PC عرضه کرده است که امروز قصد داریم به بررسی آن پرداخته و ببینیم آیا می‌تواند تجربه‌ی مطلوبی از این اثر ۲۰ ساله ارائه دهد یا خیر؟

یک ماجراجویی جذاب

