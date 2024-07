God of War؛ نگاهی به اساطیر نورس (بخش سوم و پایانی)

در بخش سوم و پایانی اسطوره شناسی نورس در سری God of war، به سرانجام خدایان آزگارد و دیگر ایزدان می پردازیم.

اشکی که ریخته نشد

با مرگ بالدر (Balder)، اهالی آزگارد به ماتم دچار شدند. تنها راه نجات، رفتن به دنیای مردگان و راضی کردن هل برای بازگشت این ایزد بخت‌برگشته بود. از میان ایزدان، چون کسی شجاعت انجام این کار را نداشت، هرمود (Hermod) پیک و مبارز شجاع اودین (Odin)، برای سفری که ممکن است بازگشتی در کار نباشد، خود را داوطلب کرد. اودین برای آسان‌تر ساختن این سفر خطرناک، اسب خود، اسلیپنیر (Sleipnir)، را به هرمود بخشید. هرمود سوار بر اسب شد و خود را آماده کرد تا به جهان زیرین برود و با هِل (Hel)، دختر لوکی (Loki) و ملکه جهان مردگان (Helheim)، دیدار کند. خدایان مراسمی برای وداع ترتیب دادند. در این مراسم نمایندگانی از جانب دورف‌های (Dwarf) کوتاه قامت و غول‌های عظیم‌الجثه حضور داشتند. نانا (Nana)، همسر بالدر، برای شوهر خود به حدی گریست که در نهایت قلبش در سینه از کار ایستاد و بی‌جان بر روی جنازه بالدر افتاد. ایزدان پیکر او را به همراه شوهرش بر روی توده‌ای از هیزم قرار دادند و همچنین اسب بالدر با تمام جلال خود سر بریده شد تا در جهان دیگر خدمتگزار او باشد. لیتر (Litr)، یکی از دورف‌ها، که شعله هیزم‌های آتش‌گرفته دیدگانش را می‌طلبید، خود را به جلو ثور رساند تا شعله‌های سر به فلک کشیده را بهتر تماشا کند. همین امر سبب خشم ثور شد و این دورف بیچاره را به درون آتش انداخت. هرمود نُه روز و نُه شب بدون توقف به اسب تاخت. او تا اعماق زمین پیش رفت و در تاریکی‌ها سفر کرد. تنها چیزی که در آن عالم سرشار از تاریکی از خود نوری ساطع می‌کرد، منبع تابناک طلایی بود که در فاصله بسیار دوری قرار داشت؛ هرچه هرمود به این نور نزدیک‌تر می‌شد، درخشش آن هم فزونی می‌گرفت. در واقع این منبع نور چراغ پلی به نام Gjallarbrú بود که از فراز رودخانه گیال (Gjall) عبور می‌کرد؛ پلی که همه مردگان باید از آن می‌گذشتند.

هرمود در سوی دیگر پل با زنی به نام مودگود (Modgud) هم‌صحبت شد؛ مودگود محافظ این پل بزرگ بود. مودگود با تعجب پرسید: «می‌بینم که زیر پوست خود رگه‌هایی از زندگی وجود دارد. تو از ما نیستی! چرا به این جهان آمده‌ای و کیستی؟»

هرمود پاسخ داد: «من هرمود، فرمان‌بردار اودین هستم. به دنبال بالدر آمده‌ام اما هیچ ردی از او نمی‌یابم.»

مودگود به عبور نُه روز پیش بالدر اشاره کرد و گفت که بالدر اکنون در تالار هل اقامت دارد. هرمود با راهنمایی نگهبان پل به مسیر خود ادامه داد تا به دروازه‌های ورود به جهان مردگان رسید. از اسب خود پایین آمد، زین و افسار را محکم‌تر بست و دوباره سوار بر اسلیپنیر شد. اسلیپنیر با سرعت بالایی به سمت دروازه حرکت کرد. اسب به فرمان هرمود در لحظه مناسب از روی زمین بلند شد و سالم از سوی دیگر دروازه پا به زمین گذاشت.

منبع متن: gamefa