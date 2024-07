تریلر انیمه سینمایی Fureru منتشر شد

به تازگی تریلری برای انیمه سینمایی Fureru منتشر شده و در کنار آن عوامل سازنده، بازیگران و تاریخ اکران آن نیز مشخص شده است.

اطلاعات بیشتری از انیمه سینمایی Fureru آشکار شده است، انیمه‌ای که جدیدترین پروژه از استودیو CloverWorks و تیم خلاق انیمه Super Peace Busters به شمار می‌رود. تریلری تازه برای این انیمه سینمایی منتشر شده که علاوه بر اینکه نیم نگاهی از درون آن را به نمایش در می‌آورد، موسیقی متن و آهنگ‌های ساخته YOASOBI را نیز معرفی می‌کند.

علاوه بر این تریلر تازه منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید، صداپیشه‌های حاضر در این انیمه سینمایی و همچنین تاریخ اکران آن نیز مشخص شدند. آکی اونودا در نقش رن ناگاسه،‌ ریو سوبوئه در نقش ریوتا باندو، یوتا اینوهارا در نقش کنتارو مائدا و جوری کاموزاوا در نقش هاروکا شیریشی از جمله صداپیشه‌های حاضر در این انیمه سینمایی هستند.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

سکان کارگردانی این انیمه سینمایی را تاتسویوکی ناگای در دست داشته و استودیو CloverWorks آن را تولید کرده است. تاتسویوکی ناگای، ماری اوکادا و ماسایوشی تاناکا که قبلا انیمه Anohana: The Flower We Saw That Day، انیمه The Anthem of the Heart و انیمه Her Blue Sky را به همراه هم تولید کردند، مسئولیت ساخت این انیمه سینمایی تازه را برعهده دارند.

انیمه سینمایی Fureru به عنوان یک اثری درباره به بلوغ رسیدن توصیف شده که در جامعه مدرن ژاپن در شهر توکیو جریان دارد و داستان آن در منطقه شینجوکو رخ می‌دهد. فیلم حول محور دوستانی از دوران کودکی است که موجودی با قدرت‌های مرموز را پیدا می‌کنند و همین نیز آن‌ها را وادار می‌کند تا پیوند بین خودشان را بهتر متوجه شوند.

این انیمه سینمایی در تاریخ ۴ اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳) اکران خواهد شد.

منبع متن: gamefa