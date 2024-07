تریلر فصل دوم انیمه سریالی BLUE LOCK منتشر شد

تریلری برای فصل دوم انیمه سریالی BLUE LOCK منتشر شده که نیم نگاهی از درون آن را به نمایش در می‌آورد.

در پاییز امسال نیز اکشن شدید و فوتبالی انیمه سریالی «بلو لاک» ادامه پیدا خواهد کرد و فصل دوم این انیمه سریالی قرار است در آن زمان در ژاپن پخش شود. در همین راستا نیز تریلری برای آن منتشر شده که نیم نگاهی از درون آن را برای طرفداران به نمایش در می‌آورد.

تریلر تازه منتشر شده برای فصل دوم انیمه سریالی «بلو لاک» که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید، حدود یک دقیقه است و بخش‌هایی از فصل دوم این انیمه سریالی را به تصویر می‌کشد. این تریلر همچنین صداپیشگی ساتوشی هینو در نقش الیور آیکو را نیز به نمایش در می‌آورد.

انیمه سریالی «بلو لاک» بر اساس مانگای تحسین شده و برنده جایزه‌ای به همین نام از مونیوکی کانشیرو و یوسوکه نومورا است و تتسواکی واتانابه نیز مسئولیت کارگردانی آن را به همراه شونسوکه ایشیکاوا در استودیو eightbit برعهده داشتند، استودیویی که سابقه ساخت انیمه سریالی That Time I Got Reincarnated as a Slime را در کارنامه خودش دارد.

اگر از طرفداران انیمه‌های ورزشی پر از هیجان و تنش هستید، مطمئنا می‌توانید از تماشای این انیمه سریالی لذت ببرید، خصوصا اینکه فصل اول آن عملکرد بسیار خوبی داشته و حالا طرفداران مشتاقانه منتظر فصل دوم آن هستند که پخش آن از تاریخ ۵ اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی (شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳) شروع می‌شود.

منبع: crunchyroll