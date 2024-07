خالق God of War اعتقاد دارد آترئوس به یک «شخصیت افتضاح» تبدیل شده است

خالق God of War اخیراً درباره تکامل شخصیت‌های این مجموعه در نسخه‌های اسکاندیناوی صحبت کرده است. او می‌گوید که آترئوس پتانسیل زیادی داشته، اما سازندگان آن را هدر داده‌اند. آخرین نسخه مجموعه God of War موفقیت عظیمی کسب کرده است. God of War Ragnarok تاکنون بیش از ۱۵ میلیون نسخه فروخته و طرفداران از ماجراجویی […]

خالق God of War اعتقاد دارد آترئوس به یک «شخصیت افتضاح» تبدیل شده است رضا الهی ۱۲:۳۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶