بازی بعدی سازندگان Like A Dragon طرفداران را شگفت‌زده خواهد کرد

سازندگان بازی Like A Dragon، یعنی استودیوی Ryu Ga Gotoku، طی رویداد Essence of Fandom به طرفداران اطلاع دادند که در حال توسعه بازی بعدی خود هستند ولی ژانر آن را فاش نکردند. احتمالا سازندگان به قسمت بعدی مجموعه “Like A Dragon” اشاره داشته‌اند. Like A Dragon: Infinite Wealth جدیدترین نسخه سری بود و با […]