نسخه فرعی بازی The Witcher شامل بخش چند نفره خواهد بود

بازی The Witcher 4، تنها پروژه در دست ساخت از این فرنچایز نیست. در حال حاضر، شرکت The Molasses Flood مسئولیت ساخت نسخه فرعی و ریمیک بازی اول را بر عهده دارد. پروژه اسپین-آف شرکت The Molasses Flood، شامل بخش چند نفره است و انتظار می‌رود فرمت جدیدی را در این فرنچایز تعریف کند. اگرچه اطلاعات زیادی از این بازی در دسترس نیست، اما آگهی شغلی برای طراح ارشد مبارزات، نشان می‌‎دهد چندین رده/کلاس در این اثر وجود خواهد داشت. طراحی سیستم مبارزه چند نفره در دنیای Witcher، هدف اصلی توسعه نسخه فرعی تلقی می‌شود: نوع مبارزه هر شخصیت را با استفاده از تکنیک‌هایی چون درخت مهارت، انیمیشن‌ها و نمونه‌های اولیه پیاده‌سازی کنید. با اشاره تیم به شخصیت‌های متفاوت، می‌توان انتظار بازی جذابی را داشت. احتمالا ساختاری کلا‌س‌محور، مثل سایر بازی‌های آنلاین، در بازی وجود دارد که بر اساس آن نوع ماموریت هر شخصیت تعیین شود.