نقد فیلم IF | گاهی نیاز است بچه باشید

فیلم IF اثری درام، خانوادگی و کمدی محصول ۲۰۲۴ است که در آن نام‌های آشنای بسیار زیادی به چشم می‌خورد. فیلمی که آمده است تا در کنار سرگرمی پیامی مشخص داشته باشد.

فیلم IF که در آن واژه IF در واقع مخفف شده عبارت Imaginary Friend یا دوست خیالی می‌باشد توسط جان کرازینسکی کارگردانی شده است. شاید اغلب جان کرازینسکی با حضور در سریال کمدی محبوب The Office بشناسند، اما کرازینسکی سابقه چندین کارگردانی در کارنامه هنری خود دارد که علاوه بر فیلم مورد بحث ما یعنی IF، او کارگردانی دو فیلم پر سر و صدا و مورد توجه در ژانر ترسناک یعنی فیلم A Quiet Place شماره یک و دو را نیز در کارنامه خود دارد. تفاوت اما آنجاست که در دو سری A Quiet Place، جان کرازینسکی در فیلمنامه دست تنها نبوده و فیلمنامه به صورت مشترک نوشته شده است اما در فیلم IF او به تنهایی فیلمنامه را نوشته است. فیلمنامه‌ای که البته ظاهرا نقطه ضعف اصلی جدیدترین اثر جان کرازینسکی به شمار می‌رود. اما جدای از مقام کارگردان اسامی نام‌آشنای بسیاری در فیلم IF ایفای نقش می‌کنند، چه در قالب بازیگر و چه در قالب صداپیشه. از رایان رینولدز و کیلی فلمینگ به عنوان بازیگران اصلی گرفته تا استیو کارل، بردلی کوپر، مت دیمون، جورج کلونی، امیلی بلانت و… که به عنوان صداپیشه در IF حضور دارند.