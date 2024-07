باکس آفیس | انیمیشن Despicable Me 4 پیروز جدال با Inside Out 2

انیمیشن Despicable Me 4 در اولین هفته اکرانش موفق شد تا از انیمیشن Inside Out 2 پیشی بگیرد و صدرنشین جدول باکس آفیس شود.

انیمیشن سینمایی «من نفرت‌انگیز ۴» در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماها موفق شد تا با کسب فروش ۷۵ میلیون دلاری در داخل آمریکا در صدر جدول باکس آفیس قرار بگیرد. این در حالی است که دو روز اکران زودتر این انیمیشن سبب شده تا فروش داخلی آن تا به امروز مبلغ ۱۲۲٫۶ میلیون دلار باشد.

این انیمیشن سینمایی تازه استودیو ایلومینیشن و یونیورسال در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماهای خارج از آمریکا نیز توانسته فروش ۱۰۷ میلیون دلاری را کسب کند و عملکرد بسیار خوبی در هفته ابتدایی‌اش داشته باشد. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، انیمیشن سینمایی «من نفرت‌انگیز ۴» در هفته ابتدایی موفق به کسب فروش جهانی ۲۲۹٫۶ میلیون دلار شده است.

