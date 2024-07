بازی The First Descendant به کپی‌برداری از Destiny 2 متهم شده است

به گفته یک منبع، در ساخت بازی شوتر عملی-تخیلی و رایگان The First Descendant، از منابع و عناصر گرافیکی Destiny 2 استفاده شده است. بازی The First Descendant، یک عنوان لوتر-شوتر رایگان است که توسط شرکت Nexon منتشر شد. در زمان عرضه، کاربران هنگام انجام پرداخت‌های درون برنامه‌ای با مشکلاتی روبه‌رو بودند. طولی نکشید که […]

امین رحیمی ۱۶:۵۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸