نخستین تریلر رسمی سریال Agatha All Along منتشر شد

پس از مدت‌ها انتظار به لطف پخش سریال Agatha All Along زمان آن فرا رسیده تا باری دیگر با جادوگر قدرتمند و بی‌رحم دنیای سینمایی مارول همراه شویم.

پس از پخش مجموعه تلویزیونی WandaVision پای جادوگران باستانی به دنیای سینمایی مارول باز شد و شاهد نقش آفرینی جذاب کاترین هان در قامت آنتاگونیستی خبیث به نام آگاتا هارکنس بودیم که از آینده وضعیت واندا ماکسیموف و تبدیل شدن وی به اسکارلت ویچ خبر داشت و به همین سبب نیز با استفاده از کتاب دارکهولد سعی داشت تا وی را از بین ببرد. مسئله‌ای که در نهایت پس از نبردی هیجان انگیز به شکست وی ختم شد.

حال پس از ۳ سال نوبت به سریال اسپین‌آف و اختصاصی این شخصیت تحت عنوان Agatha All Along رسیده که به طرز عجیبی استودیو مارول بارها و بارها نام آن را از Agatha: House of Harkness، Agatha: Coven of Chaos و Agatha: Darkhold Diaries تغییر داده که دلیل این امر چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در هر حال پس از مدت‌ها انتظار بالاخره می‌توانیم تریلر و پوستر این مجموعه را شاهد باشیم که در ادامه برای شما قرار داده شده است.

Agatha All Along, WandaVision, دنیای سینمایی مارول

منبع متن: gamefa