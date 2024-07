انتشار تصویر جدیدی از انیمیشن The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

تصویر جدیدی از انیمیشن مورد انتظار The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim با محوریت یکی از شخصیت‌های داستان منتشر شده است.

یکی از محبوب‌ترین المان‌های ۳ گانه ارباب حلقه‌ها پیتر جکسون به نمایش مردمان روهیریم مربوط می‌شود که سوارکارانی کارکشته و بی‌رحم بوده و تاثیر به سزایی در پیروزی نیروهای روشنایی بر علیه تاریکی داشته‌اند. مردمانی که در انیمیشنی اختصاصی تحت عنوان The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim شاهد یکی از مرگبارترین رویارویی آن‌ها با نیروهای پلید سرزمین میانه خواهیم بود که توسط کنجی کامیاما کارگردانی شده است.

این انیمیشن مورد انتظار ۲ قرن پیش از ۳گانه هابیت و ۲۶۱ سال پیش از ۳گانه ارباب حلقه‌ها جریان داشته و حول محور هلم همرهند و نیروهای او جریان دارد که در قلعه مشهور و نمادین هلمز دیپ نبردی طاقت‌فرسا را تجربه می‌کنند. حال امروز تصویر جدیدی از این پروژه سینمایی منتشر شده که یکی از شخصیت‌های داستان را نمایش داده است.

J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, ارباب حلقه‌ها

منبع متن: gamefa