انتشار تریلر Captain America: Brave New World طی روزهای آینده

در خبری غیرمنتظره مطلع شدیم که استودیو مارول در نظر دارد تا نخستین تریلر رسمی از فیلم Captain America: Brave New World را طی روزهای اینده منتشر نماید.

پس از بازنشستگی استیو راجرز و کنار گذاشتن سپر نمادین کاپیتان آمریکا، در مجموعه تلویزیونی The Falcon and the Winter Soldier شاهد بودیم که این لقب و سپر به دوست همیشگی او یعنی سم ویلسون با نقش آفرینی آنتونی مکی واگذار شد که اتفاقی وفادار به دنیای کمیک محسوب می‌شود. حال پس از ۹ سال زمان آن رسیده تا شاهد ساخته شدن چهارمین فیلم اختصاصی کاپیتان آمریکا تحت عنوان Captain America: Brave New World باشیم که توسط ژولیوس اونا کارگردانی شده است.

این فیلم دنباله‌ای بر وقایع The Falcon and the Winter Soldier بوده و جهان را در شرایط بحرانی نشان می‌دهد که قدرت‌های پشت پرده درصدد افزایش میزان کنترل خود بر امور بین‌المللی بوده و اینجاست که پای کاپیتان آمریکا جدید دنیای سینمایی مارول به داستان باز می‌شود تا چنین تهدیدی را خنثی نماید. اثری که پروسه فیلم‌برداری بسیار طولانی را پشت سر گذاشته و میزبان حضور شخصیت‌های جدید و قدیمی متعددی خواهد بود که طرفداران MCU را به وجد خواهد آورد.

حال اخیراً دنیل ریچمن دست به کار شده و خبری را منتشر کرده که طرفداران ژانر ابرقهرمانی برای مدت‌ها منتظر آن بوده‌اند. خبری من باب این که نخستین تریلر رسمی چهارمین فیلم کاپیتان آمریکا در آخر همین هفته از سوی استودیو مارول منتشر خواهد شد. خبری که چندان دور از انتظار نبوده و پس از پشت سر گذاشتن فیلم‌برداری‌های مجدد و شایعات منفی حول محور این پروژه، استودیو مارول با انتظار این تریلر می‌تواند شرایط را بهبود بخشیده و نظر مثبت طرفدارانش را جلب نماید.

فیلم Captain America: Brave New World در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ (۲۵ بهمن ۱۴۰۳) به اکران خواهد شد.

