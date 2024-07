تام کروز در تلاش برای ساخت فیلم Edge of Tomorrow 2

طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده به نظر می‌رسد که تام کروز در حال جلب نظر داگ لیمان برای ساخت فیلم Edge of Tomorrow 2 بوده است.

در حالی که کارنامه ستاره سینمای بزرگ هالیوود یعنی تام کروز مملو از فیلم‌های اکشن و هیجانی بوده اما یکی از منحصر به فردترین آن‌ها متعلق به اقتباسی از رمان ژاپنی All You Need Is Kill به نام Edge of Tomorrow می‌باشد که با محوریت گرفتار شدن در یک لوپ زمانی در سال ۲۰۱۴ میلادی به کارگردانی داگ لیمان اکران شد و علی‌رغم جذابیت‌های تحسین برانگیزی که داشت اما به فروش ۳۷۰ میلیون در قبال بودجه ۱۷۸ میلیون دلاری اکتفا کرد و تهیه‌کنندگانش را ناامید نمود.

با این حال طی یک دهه گذشته بحث ساخت دنباله‌ای بر این فیلم توسط تام کروز و امیلی بلانت مطرح بوده و طرفداران نیز خواستار بازگشت به دنیای علمی تخیلی و مرگبار آن هستند تا از سرنوشت بشریت پس از سکانس پایانی مطلع شوند. با توجه به این که فیلم نام برده شده توسط کمپانی برادران وارنر سرمایه گزاری شده بود و تام کروز نیز اخیراً قراردادی بزرگ را با آن‌ها به ثبت رسانده، کور سوی امیدی برای ساخت Edge of Tomorrow 2 شکل گرفته است.

حال امروز متوجه شدیم ستاره فیلم‌های Top Gun از مدت‌ها پیش در حال صحبت و رایزنی با داگ لیمان بوده تا بتواند ساخت این دنباله را محقق نماید. زیرا این کارگردان ۵۸ ساله آمریکایی در مصاحبه با خبرگزاری امپایر اعلام کرده که:

ما عاشق دنیای این فیلم هستیم و صحبت‌ها درباره ساخت دنباله آن در جریان است. من و تام کروز اخیراً به تماشای فیلم نخست پرداختیم و به سبب آن که طی یک دهه اخیر آن را تماشا نکرده بودم، به شدت شگفت‌زده شدم.

او همچنین به صحبت درباره فاصله حدوداً ۱۰ ساله بین فیلم نخست و دنباله احتمالی پرداخت و به ساخته‌های جیمز کامرون نظیر Terminator اشاره کرد که فیلم‌های اول و دوم به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۱ میلادی اکران شدند و هیچ مشکلی برای آن‌ها پیش نیامد. او با اشاره به Edge of Tomorrow 2 اعلام کرده که این پروژه تنها دنباله‌ای خواهد بود که علاقه شدیدی برای ساخت آن داشته است. دنباله‌ای که طبق سخنان داگ لیمان، در عین حال یک پیش در آمد نیز خواهد بود و داستان شگفت انگیزی را روایت می‌کند.

باید صبر کرد و دید که تام کروز می‌تواند ساخت Edge of Tomorrow 2 را عملی نماید یا خیر!

منبع: کامیک‌بوک