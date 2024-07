شش ماه از ۲۰۲۴ سپری شده و در این مدت بازی های متنوعی به بازار عرضه شده‌اند. در این مقاله به بررسی برترین بازی‌های نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۴ پرداخته‌ایم.

با اینکه اکنون به میانه‌های نسل نهم رسیدیم، اما هنوز آن‌چنان که باید و شاید شاهد بازی‌های بزرگ و قابل توجه زیادی نبوده‌ایم. از یک طرف عمر کنسول‌های نسل قبل تقریباً به پایان رسیده و قرار نیست از این پس بازی چندان مهمی روی این کنسول‌ها عرضه شود، از طرف دیگر با سیلی از عناوین ریمستر شده و پورت‌های مختلف روبرو بودیم که با وجود جذابیت‌های خاص خود، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جای یک آی‌پی جدید و هیجان‌انگیز را بگیرند.

سال ۲۰۲۴ نیز تا به اینجا از این قاعده مستثنی نبوده و هنوز خبری از عناوین بزرگی که بتوانند قاعده‌ی بازی را تغییر دهند و نسل نهم را برایمان جذاب‌تر کنند نیست. اما این باعث نمی‌شود بازی‌های باکیفیتی که تا به اینجای سال عرضه شده‌اند را نادیده بگیریم. اگر دلتان برای یک بازی خوب تنگ شده اما زمان زیادی برای جستجو در اینترنت و خواندن نقدهای گوناگون ندارید، این مقاله برای شما نوشته شده است.

در این مقاله سعی کرده‌ایم ۱۰ تا از برترین بازی‌های نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۴ را نام ببریم و در مورد کلیات این بازی‌ها یک دید کلی به شما بدهیم تا اگر علاقه داشتید، تا عرضه‌ی بازی‌های جذاب‌تر در نیمه‌ی دوم سال، به تجربه‌ی این بازی‌ها بپردازید. پس این شما و این ۱۰ بازی‌ برتر نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۴.

Prince of Persia: The Lost Crown

Animal Well, Dragon Dogma 2, Final Fantasy rebirth, Hades 2, Helldivers 2, Indika, Prince of Persia: The Lost Crown, Shadow of Erdtree, Stellar Blade, Tekken 8

