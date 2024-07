افزایش ۴۶۷ درصدی فروش Elden Ring در بریتانیا به لطف عرضه بسته الحاقی Shadow of the Erdtree

فروش Elden Ring طی ماه ژوئن در بریتانیا و همزمان با انتشار بسته الحاقی Shadow of the Erdtree افزایش چشمگیری داشته است. در واقع عرضه بسته الحاقی Shadow of the Erdtree منجر شد تا فروش Elden Ring نسبت به ماه قبل ۴۶۷ درصد افزایش یابد. این اطلاعات بر اساس داده‌های GSD است که این منبع […]