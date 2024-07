اولین تصویر از فیلم We Live in Time منتشر شد

به تازگی اولین تصویر از فیلم عاشقانه‌ی We Live in Time با بازی اندرو گارفیلد و فلورنس پیو منتشر شد. اندرو گارفیلد و فلورنس پیو در فیلم We Live in Time با داستانی عاشقانه و غیرقابل پیش‌بینی نقش‌آفرینی می‌کنند که توسط کمپانی A24 تولید شده است. فیلم درباره داستان عاشقانه‌ بین الموت و توبیاس است […]

