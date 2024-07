تاریخ اکران فیلم The Conjuring 4 مشخص شد

کمپانی نیو لاین سینما به تازگی تاریخ اکران فیلم The Conjuring 4 را مشخص کرده است.

فیلم «احضار ۴» که قبلا با عنوان The Conjuring: Last Rites شناخته می‌شد و در حال حاضر هیچ عنوانی برای آن اعلام نشده است، آخرین فیلم از مجموعه فیلم‌های «احضار» به شمار می‌رود و در همین راستا نیز کمپانی نیو لاین سینما به تازگی تاریخ اکران آن را مشخص کرده است.

این اثر سینمایی احتمالا آخرین حضور ورا فارمیگا و پاتریک ویلسون در نقش لورین و اد وارن خواهد بود و داستان این فرنچایز بسیار موفق و محبوب را به یک نقطه پایان خواهد رساند. در حال حاضر هیچ اطلاعاتی درباره اینکه فیلم چهارم قرار است چه داستانی را به نمایش در بیاورد، در دست نیست.

پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا تنها چهره‌های آشنایی نیستند که در این اثر سینمایی تازه حضور دارند. نویسنده دیوید لزلی جانسون مک‌گلدریک که فیلم‌نامه فیلم The Conjuring 2 و فیلم The Conjuring: The Devil Made Me Do It را نوشته است، قرار است نویسندگی فیلم پایانی را نیز برعهده داشته باشد.

مایکل چاوز که سکان کارگردانی فیلم قبلی مجموعه «احضار» و فیلم The Nun II را برعهده داشته است، قرار است این فیلم جدید را کارگردانی کند و همانند فیلم‌های قبلی نیز جیمز وان یکی از تهیه‌کننده‌های آن خواهد بود. فیلم «احضار ۴» برای اکران در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.

